Serie TV The Last of Us, lo showrunner spiega Never Let Me Down Again Craig Mazin, showrunner di The Last of Us, ha spiegato perchè è stata inserita Never Let Me Down Again alla fine del primo episodio Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Su Sky è appena arrivato il primo episodio dell’attesissima The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo videogioco di casa Naughty Dog (qui la nostra recensione). Sul finale abbiamo assistito ad una scena davvero importante. Alla radio di Joel è partita infatti Never Let Me Down Again dei Depeche Mode. Una canzone degli anni ’80 che, come ci è stato spiegato durante l’episodio, è un codice per annunciare l’arrivo di guai. Ma perchè su tante canzoni di quell’incredibile decade musicale è stata scelta proprio quella? A rispondere a questa domanda è arrivato lo showrunner della serie Craig Mazin che, parlando con The Hollywood Reporter, ha spiegato che è stata sua moglie Melissa a suggerirgliela.

Mia moglie ha una conoscenza enciclopedica della musica degli anni ’80 – ha detto Mazin. Le ho detto: “OK, Melissa, questo è ciò di cui ho bisogno”. E ho letteralmente detto tutte le cose che hai appena detto [uno dei pochi successi degli anni ’80 che non è stato esagerato ed è sia inquietante che cupamente comico come chiesto dall’intervistartore ndr]. Ho bisogno che sia una canzone che conosco ma che non ascolto da molto tempo.

Uno che non è stata abusata fino allo sfinimento. E avevo bisogno che avesse un contesto. Avevo bisogno che fosse significativa. Avevo bisogno che fosse un presagio e, idealmente, ma al tempo stesso non rivelasse tutto. Avevo bisogno che iniziasse in un modo particolare in modo da poter mostrare quella radio che si accende. E lei ha detto: “Never Let Me Down Again”. E io: “Oh, mio ​​Dio.”

La serie di The Last of Us vede Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei due protagonisti Joel e Ellie con Gabriel Luna in quelli di Tommy, il fratello di Joel. Con loro Merle Dandridge come Marlene, Anna Torv come Tess, Nick Offerman come Bill, Nico Parker come Sarah e Storm Reid come Riley Abel. Con loro anche Troy Baker e Ashley Johnson in due ruoli totalmente inediti.

Che ne pensate di questa scelta?

