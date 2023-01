News

Videogiochi Skyrim, utente ringrazia il gioco per averlo aiutato Su Reddit un utente ha ringraziato Skyrim per averlo aiutato a superare la sua depressione Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sebbene fin troppo spesso si sentano storie farlocche sul potere dei videogiochi di influenzare negativamente della società, spesso la verità sta proprio nell’opposto. Talvolta infatti questo tipo di attività possono aiutare concretamente le persone. Questo è il casto dell’utente di Reddit Snoo_86964 che sul celebre social ha raccontato come Skyrim, quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls di casa Bethesda, lo abbia aiutato a superare la depressione. Skyrim is the only thing that makes me feel normal anymore. from skyrim Skyrim è l’unica cosa che mi fa sentire normale ormai – titola il post. La mia vita è un disastro, non ricordo di essere mai stato così depressa… Se non fosse per la capacità di fuggire in questo mondo, non so se riuscirei a gestire la vita in questo momento. Non riesco a pensare a una cosa più patetica da dire, ma apprezzo questo gioco così tanto. È sempre stato lì per me. Edit- Grazie mille a tutti voi. Il supporto che ho ottenuto da questo è stato davvero utile. Siete tutti santi. Benedizioni degli Otto Teologi su tutti voi!

Sotto il post non sono mancati i commenti di altri utenti che hanno raccontato come Skyrim abbia avuto forte potere anche su di loro.

Non è affatto patetico, sono proprio lì con te, amico – ha scritto uno di loro. Recentemente sono tornato a Skyrim per distrarmi da quanto la mia vita sia peggiorata, aiuta davvero. Tutto ciò che aiuta, aiuta. Non importa cos’è, purché funzioni per te. Questo è tutto ciò che conta. Alza la testa, come mi disse una volta un saggio amico sardo, “non può piovere per sempre”.

Che ne pensate di questa storia?

