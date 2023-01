Musica

Approfondimenti Playback: i Verdena live a Bologna nel 1999 [VIDEO] Di Andrea Campana

I Verdena a inizio carriera sono il miglior video (musicale e non) che vedrete oggi Riprendiamo la nostra rubrica Playback alla ri-scoperta di grandi artisti del passato, e lo facciamo in grande stile con i Verdena. Per fortuna YouTube offre quintali di materiale che ci danno una finestra privilegiata su esibizioni di giganti della musica, italiani e non, nei contesti più inaspettati e con una buona dose di nostalgia. Sicuramente è il caso dello storico trio bergamasco, qui catturato a inizio carriera all'Independent Days Festival a Bologna (tra l'altro anch'esso nella sua prima edizione, nel 1999) e trasmesso dalle telecamere dell'emittente TMC2 (ve la ricordate?). Nello stesso giorno si sono esibiti su quel palco anche The Offspring, Silverchair, i Punkreas e i friulani Tre Allegri Ragazzi Morti.

Nello stesso anno i Verdena pubblicavano il loro album d’esordio omonimo: quello che, come ricorderete, contiene brani storici come Valvonauta, Viba, Dentro Sharon e Caramel Pop, oltre a gemme ingiustamente dimenticate come Zoe, che richiamano la più autentica ed ispirata realtà alternative / grunge italiana nei suoi anni d’oro.

I fratelli Luca e Alberto Ferrari e la bassista Roberta Sammarelli si presentano su questo palco con la disarmante umiltà del gruppo rock che mette la musica al primo posto, con uno stile unico ancora crudo ma che già si presenta inimitabile, e di certo a malapena (o forse per nulla) consci di stare facendo la storia del rock italiano.

