Anthony Hopkins interpreterà l'Imperatore Vespasiano in Those About to Die, nuova serie TV Peacock di Roland Emmerich

Si chiama Those About To Die ed è una nuova serie Peacock, ispirata all’omonimo libro di saggistica di Daniel Mannix, voluta da Roland Emmerich che racconterà il complesso e corrotto mondo degli sport dei gladiatori nell’Antica Roma. Se si parla dunque di quel periodo storico, non può mancare un Imperatore. E chi meglio di Sir Anthony Hopkins a interpretarlo? Il grande attore due volte premio Oscar sarà infatti Vespasiano, capo della linea di sangue dei Flavi, disprezzato dai Patrizi che lottano per una posizione nell’Impero e cercano di soppiantare i suoi eredi al trono alla prima occasione che ne hanno.

Come ben sapete, questo Those About To Die non è l’unico progetto che in futuro ci riporterà nell’antica Roma. Qualche giorno fa infatti è stato annunciato che Paul Mescal, star della serie tv Normal People, sarà il protagonista de Il Gladiatore 2, sequel dell’amatissimo film di Ridley Scott del 2000. Il giovane attore interpreterà Lucius, il figlio di Lucilla e nipote dell’imperatore Commodo che ora è un uomo adulto poiché la storia si svolge circa 25 anni dopo la fine del primo film. Non sappiamo ancora se tornerà in qualche modo anche Russell Crowe, il cui personaggio, Massimo, è morto alla fine del primo film.