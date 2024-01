News

Condividi l'articolo Ci risiamo. Anthony Hopkins, divenuto oramai una vera star del web durante la quarantena grazie ai suoi spassosi video, ha colpito di nuovo. L’attore Premio Oscar per Il Silenzio degli Innocenti, si è infatti esibito in una rumba nella sua cucina al ritmo di “Mambo Italiano” che l’ha reso una star di TikTok. Con i suoi oltre 8 milioni di follower complessivi sui vari social, l’attore spesso condivide video di se stesso mentre scherza:. Cerco di non comportarmi secondo la mia età – dice Anthony Hopkins. Ho 86 anni. Quindi ho invertito in numeri. Ho 68 anni, in realtà

Sua moglie da 20 anni, Stella, 67 anni, e la nipote Tara Arroyave lo hanno convinto a realizzare i video, dice.

Sono un po’ riluttante a fare video. Dico: “Oh no, non di nuovo”. Ma poi faccio qualcosa di stupido perché abbiamo bisogno di umorismo. Abbiamo bisogno di una risata nella vita. Per una buona ragione, immagino. La vita è dura. Il mondo è un luogo selvaggio, ma la vita ha la sua bellezza

@anthonyhopkins Hey goomba do you like how I dance the rumba…? Sunday vibe 🍕🍝 ♬ original sound – Anthony Hopkins

L’attore de I Due Papi ha rallegrato spesso il web ma è anche riuscito a far riflettere il mondo raccontando una parte molto delicata della sua vita. Lo scorso 30 dicembre Anthony Hopkins ha infatti festeggiato i suoi 48 anni da sobrio, postando un delicato discorso sui social nei quali ha raccontato gli effetti che l’alcol hanno avuto sulla sua vita prima di prendere la decisione di smettere.

Ciao a tutti. Buon anno nuovo a tutti voi. Voi festaioli e bevitori e vi divertirete tutti, meraviglioso! – ha detto in quel caso. Buon anno nuovo, divertitevi. Se hai i postumi di una sbornia, ricordati di me. Non li ho più perché oggi, 48 anni fa, ho smesso, ho ricevuto aiuto e la mia vita è cambiata. Non ti invidio che ti diverti là fuori, ma se hai bisogno di aiuto, un giorno alla volta, fallo.

