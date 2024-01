News Influencer nota per la sua perdita di peso è morta a 35 anni L'influencer brasiliana Mila De Jesus, famosa per la sua enorme perdita di peso, è morta a soli 35 anni Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Mila De Jesus, un’influencer brasiliana che ha conquistato un grande successo sui social media dopo aver documentato il suo percorso di perdita di peso, è morta all’età di 35 anni. La causa della morte di non è stata ancora rivelata anche se i media locali suggeriscono che si sia tratatto di un arresto cardiaco. La 35enne, nata in Brasile e vissuta a Boston, nel Massachusetts, è diventata famosa su Internet dopo aver subito un intervento di chirurgia bariatrica nell’ottobre 2017. Da allora, l’influencer ha documentato il suo percorso di perdita di peso con i suoi 64,9k follower su Instagram. Era anche conosciuta per il suo canale YouTube , dove condivideva tutorial sul trucco ai suoi 103.000 iscritti.

La sua famiglia ha confermato la notizia della sua scomparsa in molteplici dichiarazioni condivise sui social media. Sua figlia Anna Clarra ha infatti scritto:

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata Mila de Jesus questo venerdì. In questo momento di dolore, rispettate la famiglia e gli amici ed esprimeremo il nostro rispetto a Mila a cui mancherà molto

Il marito dell’infuencer George Kowszik ha scritto invece un post per annunciare la sua perdita.

Non sono molto bravo con le parole e nel parlare qui – ha scritto. Ieri ho perso la mia bellissima moglie e la mia migliore amica che amo così tanto

Poco dopo ha scritto una nota di ringraziamento indirizzata a tutti coloro che hanno iniziato a sostenerlo durante questo periodo difficile.

Ad ogni amico e familiare di mia moglie e mio. Le vostre parole gentili, premurose e amorevoli, le incredibili e ispiratrici PREGHIERE… hanno instillato tanta PACE… la maggior che nella mia vita di 60 anni su questa terra che abbia mai provato. Mia moglie mi amava e credeva in me attraverso Dio, il che ha influenzato la mia vita e la nostra insieme. Non dimenticherò mai ciò con cui Dio mi ha benedetto e mia moglie, e i suoi meravigliosi figli. Mi dispiace, non posso parlare ora… sto piangendo troppo. Perdonatemi.

Riposa in pace.

