Cinema Ghostbusters: Minaccia Glaciale presenterà il nuovo Egon Parlando con Empire, Jason Reitman ha spiegato che Ghostbusters: Minaccia Glaciale introdurrà un personaggio simile a Egon Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il 28 marzo arriverà al cinema Ghostbusters: Minaccia Glaciale, quarto capitolo della saga dedicata agli Acchiappafantasmi e sequel diretto di Legacy arrivato al cinema nel 2021 (qui il trailer). Nel cast ci sarà anche James Acaster che interpreterà il ruolo di Lars Pinfield, descritto, da Empire come “l’uomo responsabile di parte della nuova tecnologia finanziata dal Winston di Ernie Hudson”. S econdo il co-sceneggiatore e produttore esecutivo di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, Jason Reitman, anche se il personaggio di Acaster non farà parte della famiglia Spengler, i fan lo troveranno comunque in qualche modo familiare poiché “è davvero in linea con il tipo di Egon Spengler”

Il film, oltre a vedere Finn Wolfhard e Mckenna Grace riprendere i ruoli dei nipoti di Egon, Trevor e Phoebe, avrà anche Carrie Coon che tornerà nei panni della figlia di Egon, Callie con Paul Rudd che riprende invece il ruolo di Gary Grooberson. Tuttavia forse la cosa più emozionante per i fan della serie è il film che vanta anche il ritorno dei restanti membri della troupe originale: Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson, apparsi anche in Legacy.

Anche se non è stata rilasciata alcuna trama ufficiale, a quanto pare nel trailer, New York si trova ad affrontare un’ondata di freddo infernale, con uno spirito terrificante che scende sulla città. Questo “freddo mortale” è così spaventoso da far morire le persone per la paura. Al cast stellare si uniscono i nuovi arrivati ​​nel franchise Kumail Nanjiani, Patton Oswalt ed Emily Alyn Lind.

Il film è stato scritto dopo Legacy da Jason Reitman, Gil Kenan e Aykroyd. Parlando in precedenza del sequel, Kenan, che lo ha diretto, ha detto:

È un onore assoluto prendere in mano lo zaino protonico e mettersi dietro la telecamera per il prossimo capitolo della saga della famiglia Spengler. Vorrei solo poter tornare indietro al 1984 e dire al ragazzo nella sesta fila del Mann Valley West che un giorno avrebbe diretto un film di Ghostbusters

