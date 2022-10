News

Cinema Bill Murray, accuse shock: “Mi ha buttato nella spazzatura” Ospite di Good Mythical Morning, Seth Green ha raccontaot di quando da bambino Bill Murray lo gettò nella spazzatura Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Seth Green, attore visto nella saga di Austin Powers e voce di Chris Griffin, è stato ospite del talk show di YouTube Good Mythical Morning, dove ha raccontato uno spiacevole aneddoto che lo ha visto protagonista a 9 anni quando fu gettato nel secchio della spazzatura da Bill Murray. Quando avevo nove anni, ho fatto uno spot al Saturday Night Live quando conduceva Mary Gross – ha detto Green, aggiungendo di aver ammazzato il tempo dietro le quinte guardando la televisione. “In quel giorno Bill Murray era ospite dello show. Mi ha visto seduto sul bracciolo di questo divano e ha fatto un gran baccano sul fatto che fossi al suo posto. E io pensavo: “Questo è assurdo. Sono seduto sul bracciolo. C’è molto spazio su questo divano. Per favore, smettila”. E lui: “Questo è il mio posto”

Sebbene la madre di Green avesse suggerito a suo figlio di spostarsi in modo che Murray potesse sedersi dove voleva, l’attore è rimasto fermo e si è rifiutato di cedere il posto.

Sei così idiota? – ha proseguito nel racconto Seth Green. È scortese dire a un bambino di nove anni di alzarsi dal divano. Cos’è questa prepotenza?

Allora mi ha preso per le caviglie. Mi ha tenuto a testa in giù. Mi ha fatto penzolare sopra un bidone della spazzatura e diceva: “La spazzatura va nel bidone della spazzatura”. E io urlavo, oscillavo le braccia, ero terribilmente agitato, a pieno contatto con le sue palle. Mi ha fatto cadere nel cestino, e il cestino si è rovesciato. Ero inorridito. Sono scappato, mi sono nascosto sotto il tavolo nel mio camerino e ho pianto

La storia di Seth Green arriva sulla scia della rivelazione fatta qualche giorno fa Geena Davis quando ha raccontato di come Bill Murray si fosse comportato in modo inappropriato con lei durante la realizzazione della loro commedia del 1990 Scappiamo col malloppo. La Davis ha detto che Murray cercò di usare un dispositivo di massaggio su di lei durante il loro primo incontro e in seguito le ha urlato contro sul set.

