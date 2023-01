News

Cinema Geena Davis accusa Bill Murray: “Mi ha umiliata sul set” L'attrice premio Oscar racconta, a distanza di anni, delle numerose molestie verbali e fisiche subite nei suoi confronti da Bill Murray quando i due giravano la commedia "Scappiamo col malloppo" Di Antonio Pascotto -

Condividi l'articolo Spesso si tende a pensare che le star del cinema e le celebrità siano perfette ma come vedremo di seguito non è sempre così. Tra Geena Davis e Bill Murray non è mai scoccata una particolare scintilla di stima o rispetto reciproco e a darcene prova sono state le ultime dichiarazioni dell’attrice… Era il 1990 quando ad una Geena Davis fresca vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista venne proposto di girare Scappiamo col malloppo, una curiosa commedia col famosissimo Bill Murray. Durante le riprese però ci furono vari momenti, due in particolare, in cui Bill Murray non si comportò in maniera corretta…Ecco le parole di Geena Davis a riguardo:

“Mi stavo dirigendo per incontrare Bill Murray e i co-produttori, quando ci fu un problema con un dispositivo di massaggio (oggetto di scena). Bill insistette per provare l’oggetto su di me anche se continuavo a dirgli di no, avrei dovuto urlargli dietro ma ero troppo timida per farlo…mi sono appoggiata sul lettino per massaggi e lo lasciai fare, qualche secondo dopo mi chiese se smettere o no. In quel momento capii che lo fece solo per vedere se poteva costringermi a fare qualcosa di inappropriato.”

Geena Davis e Bill Murray sul set di Scappiamo col malloppo

Sicuramente per Geena Davis è stata una situazione scomoda e imbarazzante ma che, come dirà di seguito, non è stata l’unica ad averla turbata:

“Il giorno dopo stavamo girando una scena enorme in un incrocio a New York, il set era pieno di comparse e con una troupe veramente grande! Io ero in camerino quando mi chiesero di andare in scena…in quel momento arrivò Bill che iniziò ad urlarmi in faccia davanti a tutti, parolacce e imprecazioni di ogni tipo! C’erano tutte quelle persone che mi guardavano…”

Come possiamo percepire dalle parole di Geena Davis, lavorare con Murray è stato un vero e proprio trauma! Tanto che ancora oggi l’attrice ha affermato di sentirsi a disagio a raccontare i fatti:

“Parlare di quei fatti, anche adesso, è molto pesante per me. Mi sono sentita davvero umiliata!“

Ed ecco che ancora una volta ci viene mostrato come, dietro all’apparenza di una Hollywood quasi perfetta, si nasconde un lato oscuro e sconosciuto ai più.