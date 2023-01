Playback: Caparezza live su MTV nel 2006 [VIDEO]

Musica

Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Inauguriamo la nostra rubrica Playback, che ci porterà alla riscoperta di artisti storici dal vivo ai loro tempi d’oro. Cominciamo col botto con un Caparezza d’annata, live all’MTV Day del 2006! Anno 2006: Caparezza è sulla cresta dell’onda. Il cantante ha appena pubblicato il suo terzo album, Habemus Capa. Artista ormai di risalto nazionale, con la sua crew porta sul palco uno spettacolo che unisce rap, rock e teatralità a più livelli, mettendo in scena maschere e performance che conferiscono dal vivo uno spessore unico alle sue canzoni. In questa breve ma intensa esibizione all’MTV Day del 2006 il rapper dà ampio spazio ad alcune delle migliori canzoni di Habemus Capa, privilegiando i singoli e cioè La Mia Parte Intollerante, Torna Catalessi e Dalla Parte del Toro, e non scontendando il pubblico con una fulminante Vengo dalla Luna in chiusura.

Il concerto cattura perfettamente un artista in crescita, pieno di energia e completamente consapevole del potere comunicativo che può esercitare sul pubblico, attento in ogni suo brano a proporre sfide liriche intelligenti ma senza farsi mancare un’ampia dose di autoironia (quando non apertamente comicità) per meglio coinvolgere gli spettatori.

Ma la sua musica non cede mai a un intellettualismo, mettendo la componente d’intrattenimento sempre al primo posto e riuscendo, come pochi altri, a fare davvero presa con le sue canzoni. Quanti di noi ancora ricordano a memoria tutti questi brani straordinari? Non siete gli unici: Caparezza era e resta indimenticabile.

