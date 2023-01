Cinema Jeremy Renner, il poster di Mayor of Kingstown cambia Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Come saprete Jeremy Renner ha subito, il giorno di capodanno,un grave infortunio dopo che la sua macchina spazzaneve lo ha travolto costringendolo a un ricovero in terapia intensiva decisamente lungo. Nella giornata di ieri è stato dimesso ed è ora pronto ad affrontare la riabilitazione. L’attore volto di Occhio di Falco nel MCU potrà dunque vedersi in casa la seconda stagione di Mayor of Kingstown della quale è uno dei protagonisti. Lo show Paramount ha comunque deciso di fare un piccolo cambiamento nel proprio poster in segno di rispetto all’incidente subito dall’attore. Inizialmente infatti questo lo ritraeva con profonde ferite sul volto, ora digitalmente rimosse.

Hugh Dillion, co-creatore proprio di Mayor of Kingstown ha detto che è stato un bene che la rete abbia deciso di fare questo cambiamento. Proprio l’autore parlando con Comicbook qualche giorno fa, aveva dato aggiornamenti incoraggianti relativi a Jeremy Renner.

È stato un enorme sollievo [parlare con Renner ndr] – aveva detto. Il tutto è stato un tale ottovolante di emozioni perché quando ho ricevuto la notizia volevo volare fuori e andare a trovarlo. Poi mi ha mandato un video il giorno dopo, il più grande sollievo della mia vita, perché era così divertente e blasfemo e io ho pensato: “Okay, tornerà”. Jeremy è così divertente. È come un fratello per me.

Sai, abbiamo lavorato a questo show per due anni. Questo è la serie che ho creato con Taylor Sheridan e lui [Renner] è semplicemente inarrestabile. È un talento eccezionale e la troupe lo adora. Il cast lo adora. Io lo amo, e quando è successo il mio mondo si è fermato. Voglio solo che si riprenda e poi riceva il video e, ehi, sai, solo parolacce, parolacce. Mi ha fatto ridere e piangere allo stesso tempo. Ringrazio Dio che ora stia bene e che sia in via di guarigione

Che ne pensate di questo gesto?

