News

Cinema Ghost, in arrivo il remake con Channing Tatum Palando con Vanity Fair, Channing Tatum ha rivelato di aver intenzione di fare un remake di Ghost, avendone acquisito i diritti Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ghost, film del 1990 diretto da Jerry Zucker con protagonisti Patrick Swayze e Demi Moore è uno dei film più iconici della sua generazione. A distanza di oramai trent’anni la sua memoria non è ancora stata minimamente oscurata, motivo per il quale si sta pensando di farne un remake. Channing Tatum, attraverso la sua società di produzione, la Free Association, ha infatti acquistato i diritti della pellicola ed è pronto a riportarlo in scena con lui, presumibilmente, nel ruolo del protagonista. Ma faremo qualcosa di diverso – ha detto l’attore parlndo con Vanity Fair, aggiungendo che l’originale Ghost, come molti film dell’epoca, conteneva alcuni stereotipi problematici. Penso che debba cambiare un po’

Ghost è stato interpretato Patrick Swayze e Demi Moore nei panni di una coppia sfortunata il cui devoto amore reciproco dimostra di esistere anche nell’aldilà. Dopo la morte del personaggio di Swayze, l’uomo continua comunica tramite una sensitiva (Whoopi Goldberg) con Moore per aiutarla a risolvere il suo omicidio. Il film ha ottenuto cinque nomination all’Oscar, ottenendo vittorie per la migliore sceneggiatura originale e per la performance della Goldberg.

L’imminente interpretazione di Tatum di “Ghost” non è l’unia rivisitazione di un film di Swayze in lavorazione. Un seguito di Dirty Dancing è in lavorazione con Jennifer Grey che riprende il ruolo di Frances “Baby” Houseman. Il regista di “Long Shot” e “50/50” Jonathan Levine è stato scelto per dirigere il progetto, ambientato al Kellerman’s Camp negli anni ’90. Il film si concentrerà su una trama d’amore per adulti, ma la storia personale di Baby si intreccerà per una narrazione multistrato (e multigenerazionale). Anche il personaggio di Swayze, Johnny, sarà incorporato nella trama, con la produzione in trattativa con gli eredi del defunto Swayze.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa