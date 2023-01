I 10 peggiori Flop Commerciali della Storia del Cinema [LISTA]

Condividi l'articolo

Se è vero che un film non si giudica mai in base al suo successo al botteghino, per molte case di produzione questo discorso non è sempre vero. Sì, perché se diciamo United Artists o RKO, stiamo solo menzionando due tra le più grandi case di produzione della storia del cinema che hanno fallito a causa di flop al botteghino.

Purtroppo, recentemente, ci siamo abituati a vedere sempre meno film che incassano molto al cinema anche a causa della pandemia che ha chiuso i battenti del grande schermo per più di un anno. I film che troveremo in questa ingloriosa lista devono servirci da esempio per tornare a popolare le sale ed evitare, quanto possibile, di vedere sempre più flop al botteghino.