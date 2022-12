Musica

News Rage Against the Machine: Tim Commerford ha il cancro alla prostata Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Brutte notizie per lo storico bassista dei Rage Against the Machine e degli Audioslave: Tim Commerford ha svelato di avere un cancro alla prostata Tim Commerford, 54 anni, bassista storico dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, si ritrova in gravi condizioni di salute. A fronte di una serie di valori sballati risultanti da alcune analisi, il musicista ha infatti scoperto di avere un cancro alla prostata. “Incolpo me stesso, avrei dovuto prendere la cosa più sul serio”, ha detto. “Ora sono nella situazione in cui sono, e cioè, devo trattenere il respiro per sei mesi [metafora per la chemio, probabilmente]. Non è una situazione buona e non una di cui sono contento. Sto cercando di fare affidamento sui miei reni” spiega, affermando che la prostata gli è già stata tolta ma evidentemente il cancro si era già diffuso oltremodo.

“Sarà un lungo percorso. Mio padre è morto nei suoi 70 anni per cancro e mia madre nei suoi 40, sempre per cancro. Dividiamo la differenza a 65 e ho 10 anni. Sto cercando di arrivare al traguardo delle 100 canzoni. Ho alcuni obiettivi ora”. Commerford parla anche della frustrazione per l’impatto della sua condizione con l’attività dal vivo dei RATM.

Infatti la tournee live della band era già stata messa a repentaglio per via dell’incidente di Zach De La Rocha. E Commerford temeva che il suo problema aggravasse ulteriormente la situazione: “Quello è stato brutale. Stavo sul palco semplicemente a guardare il mio amplificatore in lacrime. Poi alla fine ti giri, e mandi giù”. Forza Tim!

Fonte: NME

