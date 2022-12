Ozzy Osbourne: “Non posso camminare molto, ca**o”

Condividi l'articolo

Ozzy aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute, dicendo che senza la recente operazione sarebbe “paralizzato dal collo in giù”

Non buone le condizioni di salute di Ozzy Osbourne in seguito alla recente operazione alla quale il cantante si è dovuto sottoporre. “Davvero è dura, cazzo, perché voglio dire, vorrei essere là fuori. Voglio farlo [cantare dal vivo]. Questa cazzo di chirurgia che questo tizio ha fatto. Porco mondo, non avete idea”, racconta Ozzy in un’intervista su SiriusXM.

“Quel chirurgo mi ha detto che se non avessi fatto questo intervento c’era una buona probabilità che io rimanessi paralizzato dal collo in giù“, aggiunge il cantante. “Il fatto è che la mia testa è a posto, la mia creatività è OK, il mio cantato è OK ma non posso camminare molto ora, cazzo”, condivide la leggenda del metal.