Cinema Spider-Man: Across The Spider-Verse, il Trailer ufficiale Ecco il primo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, film di animazione del 2018 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sony ha rilasciato il trailer ufficiale della prima parte di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, meraviglioso film di animazione del 2018 vincitore del premio oscar nel 2019. Nelle prime immagini rilasciate possiamo assistere al ritorno di Miles Morales e di tutte le altre versioni dell’Uomo Ragno, compresa Spider-Gwen. Inoltre abbiamo anche potuto ammirare quello che sar il villain del film, La Macchia. Il produttore e sceneggiatore Phil Lord ha parlato lo scorso gennaio con Indiewire di questo nuovo progetto spiegando che il protagonista Miles Morales verrà spinto al limite.

È stato divertente avere la fiducia necessaria per andare ancora più forte e spingere ulteriormente il mezzo e portare Miles [Morales] in posti che non potreste neanche immaginare

Lo stesso Lord, insieme al co-sceneggiatore Chris Miller, hanno spiegato a Entertainment Weekly i motivi che l’hanno portati a dividere questo sequel in due parti.

La storia di Miles è epica – ha detto la coppia. Abbiamo scritto quello che pensavamo dovesse essere la trama e con nostra sorpresa ci siamo resi conto che erano due film invece di uno. Stiamo lavorando su entrambi mentre parliamo. La seconda parte uscirà nel 2023. Dormiremo di nuovo nel 2024.

Shameik Moore tornerà a doppiare Miles Morales, mentre Hailee Steinfeld tornerà come Spider-Gwen. Miles affronterà inoltre Spider-Man 2099, doppiato da niente meno che Oscar Isaac. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson dirigeranno questo Spider-Man: Across the Spider-Verse, la cui prima parte arriverà al cinema a partire dal 2 giugno 2023, mentre Dave Callaham di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli completerà il team di sceneggiatori con Lord e Chris Miller.

Cosa ne pensate di questo trailer?? Siete curiosi di vedere il sequel? Avete apprezzo il primo Spider-Man: Un nuovo universo? Fateci sapere la vostra opinione, come al solito, nei commenti.

