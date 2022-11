News

Serie TV

NETFLIX Copenhagen Cowboy, il Trailer della serie Netflix di Refn Netflix ha rilasciato il Trailer Ufficiale di Copenhagen Cowboy, nuova serie del regista danese Nicolas Winding Refn Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Netflix ha rilasciato lo spettacolare trailer ufficiale di Copenhagen Cowboy, nuova serie del regista danese Nicolas Winding Refn la cui produzione era stata al centro della polemica a causa di una presunta uccisione di un maiale sul set (qui i dettagli). La piattaforma della grande N. ha anche rivelato la data d’uscita dello show. Il giorno da segnare sul calendario è il 5 gennaio 2023. Copenhagen Cowboy racconta di una giovane eroina chiamata Miu, interpretata da Angela Bundalovic che dopo una vita di servitù arriva a conoscere l’inquietante mondo criminale della città che dà il titolo allo show. Alla ricerca di giustizia e della vendetta, incontra la sua nemesi, Rakel, mentre si imbarcano in un’odissea attraverso il naturale e il soprannaturale. Il passato alla fine trasforma e definisce il loro futuro, poiché le due donne scoprono di non essere sole.

Parlando di questo suo nuovo progetto, Refn aveva dichiarato qualche tempo fa:

Con Copenhagen Cowboy , sto tornando al mio passato per plasmare il mio futuro creando una serie, un’espansione dei miei alter ego in continua evoluzione, ora sotto forma della mia giovane eroina, Mio. Collaborare con Netflix e dare vita a questo show è stata un’esperienza assolutamente meravigliosa a tutti i livelli. Non li percepisco solo come miei partner con molte avventure future a venire, ma anche come miei amici. È nato il nuovo termine: Netflix Winding Refn

Nel cast, oltre alla già citata protagonista, troviamo Lola Corfixen e Zlatko Buric Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen e Mads Brügger, tra gli altri.

