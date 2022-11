Musica

Billie Eilish: chi è il nuovo fidanzato (che ha 11 anni più di lei), Jesse Rutherford [FOTO]

Condividi l'articolo Jesse Rutherford è una rockstar americana, cantante di una famosa band e ora nuova fiamma di Billie Eilish I fan di Billie Eilish sono in subbuglio circa l’identità del nuovo partner della cantante: si tratta Jesse Rutherford, celebre leader e frontman della band indie rock The Neighborhood (quelli di Sweater Weather, ricordate?), che a quanto pare sta ora con Billie, almeno a giudicare da scatti rubati e paparazzate che li hanno colti insieme in atteggiamenti amorosi. Problema: lui ha 11 anni più di lei (che ora ne ha 20 e a dicembre ne compirà 21), cosa mal vista da parecchi fan e seguaci dell’artista. In molti inoltre preferivano di gran lunga l’ex-fidanzato, l’enigmatico rapper Q, che era anche comparso nel documentario The World’s a Little Blurry.

La coppia non ha ancora annunciato ufficialmente la relazione e quindi siamo molto al livello di gossip, ma nel frattempo Billie ha condiviso su Instagram una foto assieme al cantante nella quale i due sono vestiti per Halloween in una mise che, a quanto pare, sembra voler sottolineare e ridicolizzare questa tanto controversa differenza di età.

In quanto a Rutherford, classe 1991, è attivo nella musica fin da giovanissimo e con The Neighborhood ha pubblicato ad oggi quattro album. Ma non si sbaglia dicendo che probabilmente in tutta la sua carriera non è mai stato tanto famoso quanto lo è ora, al fianco della giovane cantante dark pop.

Fonte: People

