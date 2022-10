Cinema

Al cinema Fall : Recensione del survival movie di Scott Mann Dal 27 Ottobre al cinema Fall, super survival movie di Scott Mann con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner e Jeffrey Dean Morgan.

Condividi l'articolo Tra le novità al cinema questo 27 Ottobre c’è un film da non perdere per tutti i fan dei survival movie più ansiogeni e spettacolari. Si tratta di Fall, nuova fatica del regista di Final Score con Dave Bautista e Heist con Robert De Niro. E questa volta, Grace Caroline Currey e Virginia Gardner sono le nuove protagoniste di una sfida tutta al femminile. Dettaglio non trascurabile, infatti, è che le giovani protagoniste del film non abbiano richiesto alcun genere di stunt o controfigura. Quando le vedremo aggrappate con una sola mano ad una scaletta arrugginita, sospese nel vuoto ad oltre seicento metri di altezza, la smorfia di sofferenza e terrore sui loro volti è assolutamente autentica.

Sarà forse questo l’ingrediente segreto che rende Fall un film nettamente superiore alla media dei survival movie in circolazione. L’assenza di stunt, due grandissime protagoniste femminili, oltre alla regia di Scott Mann, distinta da una impressionante cura dei dettagli e i primissimi piani e una serie di vedute aeree a dir poco mozzafiato.

Fall: La trama

Becky (Grace Caroline Currey), suo marito Dan (Mason Gooding) e la sua migliore amica Hunter (Virginia Gardner) erano uniti da una grande passione per gli sport estremi, in particolare l’arrampicata sportiva. Almeno, finché le ragazze non hanno visto cadere e morire Dan proprio sotto i loro occhi.

Dopo quasi un anno, le ragazze si sono allontanate. Hunter è diventata una star di Instagram e continua a scalare vette sempre più impervie. Becky invece non riesce a superare la perdita del marito, si è rifugiata nell’alcool e rifiuta perfino l’aiuto di suo padre ( Jeffrey Dean Morgan ).

Hunter decide così di tornare da Becky e coinvolgerla in una sfida talmente folle da vincere le paure e lo spettro del passato. Obiettivo la vecchia Antenna TV nel deserto dell’Arizona. Una delle strutture più alte di tutti gli Stati Uniti, abbandonata da tempo ma realmente esistente, che con i suoi oltre seicento metri è in grado di doppiare perfino la Tour Eiffel.

L’impresa è oltremodo rischiosa e quando le due ragazze si ritrovano intrappolate in cima all’Antenna, circondate dagli avvoltoi e senza campo per chiedere aiuto, dovranno escogitare le soluzioni più incredibili per sopravvivere.

Fall: Recensione

Fall è al cinema dal prossimo 27 Ottobre (Ph:@Bim Distribuzione)

Due interpreti carismatiche, il realismo dello sforzo fisico e dello scenario naturale, non ricostruito in studio, la presenza discreta ma decisiva di un attore come Jeffrey Dean Morgan e su tutto la regia e le soluzioni audiovisive di Scott Mann, cineasta di grande inventiva, sempre pronta a stupire per la sua padronanza del mezzo cinematografico.

Questi gli highlight del nostro Fall, survival movie dalla struttura classica e la regia ultra-moderna, capace di garantire un’ora e quaranta di intrattenimento e uno spettacolo visivo da godere rigorosamente su grande schermo.

A livello narrativo Scott Mann gioca infatti sui più classici dispositivi drammaturgici, come la leggendaria “pistola di Checov”. Ovvero, una delle più efficaci regole d’oro del Cinema: la pistola che vedremo casualmente nel primo atto, è destinata a sparare nel terzo.

Attenzione quindi ai dettagli, perché anche un chiodo o un piccolo tatuaggio sono destinati a rivelarsi fondamentali nella trama di Fall.

La struttura classica si accende poi grazie alle inquadrature più imprevedibili e ardite, oltre ad un riuscito mash-up tra le regole del survival movie e una sottotrama thriller, nonché una inaspettata venatura horror, rappresentata dalla minaccia costante, incombente e mostruosa degli avvoltoi, sempre pronti ad attaccare le due protagoniste.

Fall di Scott Mann vi aspetta al cinema da giovedì 27 Ottobre. Se siete fan del genere, non ve lo perdete.

Fall: Il Cast

Grace Caroline Currey: Becky Connor

Virginia Gardner: Shiloh Hunter

Mason Gooding: Danyal ‘Dan’ Zaffar

Jeffrey Dean Morgan: James Connor

Darrell Dennis: Randhir ‘Randy’ Ahuja

Fall: Trailer ufficiale