Rick e Morty ricreano la storica sigla della serie animata di Batman degli anni ’90 [VIDEO]

Bellissimo l’omaggio di Rick e Morty a una delle sigle più iconiche della storia dell’animazione

Sono proprio loro, Rick e Morty, protagonisti (in versione leggermente diversa e adattata) di un rifacimento che è anche un omaggio della storica serie animata di Batman degli anni ’90, quella con la quale siamo tutti cresciuti e che ancora ricordiamo bene a distanza di trenta anni e più.

Il video, realizzato da Aron Fromm, è per la promozione di Adult Swim (in canale che trasmette Rick e Morty e molte altre commedie animate per adulti negli Stati Uniti) ma anche così è spettacolare e riprova la volontà della serie cult di legarsi a molte altre icone della cultura pop. Godetevela!