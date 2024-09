Cinema

News Harry Potter: Bonnie Wright spera che nella serie la storia d’amore con Ginny sia fatta meglio Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Nella serie di Harry Potter vedremo finalmente la storia d’amore con Ginny fatta come si deve? Siamo tutti d’accordo come nei film di Harry Potter la storia tra il protagonista e Ginny sia una delle parti adattate peggio. Lei è poco presente nei primi film, a parte il secondo per ovvi motivi, e ci si scorda quasi del tutto di lei finché non ci si accorge che oh, aspetta, deve mettersi con Harry. E improvvisamente nel sesto film scoppia l’amore, di punto in bianco. Nei libri il rapporto tra i due si evolve in maniera più sottile, e Ginny si avvicina pian piano al gruppo dei tre protagonisti passando da personaggio marginale ad attrice principale attraverso una serie di tappe notevoli. Quando i due intrecciano la loro relazione, nei romanzi, c’è molto più sentimento e significato.

Ragion per cui Bonnie Wright, l’interprete di Ginny nei film, spera che nella serie tv in arrivo siamo meglio rappresentati elementi come: “Lo sviluppo della relazione tra Ginny e Harry. Ci sono momenti sfumati in cui iniziano ad innamorarsi. Penso più a questo arco del suo personaggio [di Ginny] che diventa una spalla leale di Harry e a come davvero capisce la sua storia e chi lui è e che sia la partner migliore per lui”.

“Quindi spero di vedere l’evoluzione di quel personaggio, e di così tanti personaggi. Se solo avessimo potuto avere film di quattro ore. Ci sono così tanti personaggi che hanno momenti che amo nei libri – Neville e Luna – quindi spero da fan dei romanzi di poter vedere di più”. Siete d’accordo?

