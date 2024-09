I 7 migliori film da vedere a Settembre in streaming [LISTA]

Condividi l'articolo

Ecco sette film che trovate in streaming in settembre, per passare le prime (speriamo) serate fresche della fine dell’estate

Siamo quasi arrivati alla fine dell’estate, settembre è qui e stiamo tutti aspettando le prime serate fresche per goderci qualche buon film al riparo dai rimasugli di calura. Ecco un bell’elenco per voi: 7 film in uscita, nuovi e meno nuovi, sulle principali piattaforme streaming. Prendete nota!

Untold: La storia di Hope Solo (Nina Meredith, 2024)

Un documentario che ci racconta la storia di Hope Solo, una delle più famose portiere femminili della storia del calcio. Una prospettiva inedita e originale su uno sport che come sappiamo è visto come tradizionalmente maschile ma che da molti anni vede una presenza femminile importante e sempre più rappresentata. In arrivo il 3 settembre su Netflix.