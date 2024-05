Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato votato come miglior film di supereroi da un recente editoriale realizzato da Rotten Tomatoes

Spider-Man: Un Nuovo Universo conquista tutti

L’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha rilasciato una versione aggiornata del suo articolo sui migliori film di tutti i tempi e diversi film di supereroi della Marvel e della DC sono stati inseriti. Tra questi, svetta, Spider-Man: Un Nuovo Universo. Classificare qualcosa come arte soggettiva, compresi i film, è incredibilmente impegnativo, ma può comunque avere valore provarci. Data l’incredibile quantità di film di supereroi pubblicati negli ultimi decenni, la nuova lista dei 300 migliori film di Rotten Tomatoes offre uno sguardo interessante sul genere.

Anche se Marvel e DC a volte vengono erroneamente trattate come rivali opposti dai fan dei marchi, vedere una vasta gamma di progetti dipinge un quadro interessante dei migliori film di fumetti di tutti i tempi. Sia la Marvel che la DC hanno realizzato film iconici, elevando il genere dei supereroi nel suo insieme. Anche se le classifiche specifiche causeranno sicuramente disaccordo, è impossibile sostenere che i 10 film seguenti non offrano una meravigliosa rappresentazione dei supereroi per i loro fan. Di seguito dunque la classifica stilata da Rotten