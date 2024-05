Mortal Kombat 1: svelate le terrificanti fatality di Patriota nel DLC [VIDEO]

Condividi l'articolo

Patriota tiene fede alla sua nomea nella furia distruttiva delle fatality in Mortal Kombat 1

Si è proprio lui: Patriota (Homelander), il villain e terrificante personaggio di The Boys che, con tutte le sue insicurezze tradotte in furia distruttiva, sbarca in Mortal Kombat pronto a seminare morte e distruzione come nella serie e in un contesto più che adatto, diremmo. Ecco il video in cui lo vediamo all’opera, con quelle che paiono proprio le sue due letali fatality.

Il gameplay reveal (che chiaramente è sconsigliato a chi vuole evitare contenuti violenti) arriva in congiunzione con il trailer della quarta stagione di The Boys, in uscita il 13 giugno. Per il DLC del videogioco, che includerà Patriota assieme ad altri contenuti esclusivi, abbiamo invece come indicazione la primavera del 2024: quindi dobbiamo aspettarci un annuncio a giorni.