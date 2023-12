Cinema Jennifer Aniston parla degli ultimi giorni di Matthew Perry Parlando con Variety, Jennifer Aniston ha ricordato gli utlimi giorni della vita di Matthew Perry Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La notizia della morte di Matthew Perry ha devastato i fan di Friends che si sono precipitati a rendere omaggio alla star, inclusa Jennifer Aniston, co-star dello show. L’attrice, a distanza di qualche settimana, ha parlato con Variety del suo amico, spiegando come stesse bene. Era felice. Era in salute. Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma. Era felice, questo è tutto quello che so – dice Jennifer Aniston. Abbiamo parlato per messaggio quella mattina, era allegro. Non stava soffrendo. Non stava lottando. Era felice. Voglio che la gente sappia che era davvero in buona salute e che si stava riprendendo. Ha lavorato duramente.

L’attrice del Morning Show ha aggiunto che Perry “ha avuto un momento difficile” per quanto riguarda le sue battaglie contro la dipendenza e ha detto che le manca “molto”.

Ci ha fatto ridere davvero tanto – ha aggiunto.

Nei giorni successivi al funerale di Matthew Perry, Jennifer Aniston ha condiviso uno scatto in bianco e nero di loro che ridevano durante le prove, uno screenshot della loro ultima chiacchierata e un frammento di una scena di Friends (qui per vedere tutto). Il tutto accompagnato da un sentito ricordo dell’amico.

Oh ragazzi, questo è stato davvero un brutto colpo – esordisce Jennifer Aniston Dover dire addio al nostro Matty è stata una folle ondata di emozioni che non ho mai sperimentato prima. Tutti noi sperimentiamo la perdita ad un certo punto della nostra vita. Perdita di vita o perdita di amore. Vivere questo dolore permette di sentire tutti i momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno così intensamente. E noi lo abbiamo amato molto.

E lo amavamo profondamente. Era parte del nostro DNA. Eravamo sempre noi 6. Era una famiglia scelta che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e quale sarebbe stato il nostro percorso. Per Matty, sapeva che amava far ridere la gente. Come ha detto lui stesso, se non sentiva la ‘risata’ pensava che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. E, ragazzi, era qualcosa che gli riusciva benissimo. Ha fatto ridere tutti noi. Ridere moltissimo. Nelle ultime due settimane, ho esaminato attentamente i nostri messaggio. Ridere e piangere poi ridere di nuovo. Li terrò per sempre. Un giorno ho trovato un messaggio che mi ha mandato dal nulla. Dice tutto. (Vedi la seconda foto…)

Matty, ti amo così tanto e so che ora sei completamente in pace e senza alcun dolore – conclude Jennifer Aniston. Ti parlo ogni giorno… a volte riesco quasi a sentirti dire “potresti essere più pazza?” Riposa piccolo fratello. Hai sempre rallegrato la mia giornata…

Riposa in pace, Matthew.

