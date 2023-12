Cinema Napoleon, Alessandro Barbero parla del film Parlando con Oggi, Alessandro Barbero ha commentato, dal punto di vista storico, Napoleon Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Al cinema trovate Napoleon, nuovo film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni del leggendario condottiero francese Napoleone Bonaparte (qui la nostra recensione). La pellicola sta ricevendo molte critiche relative alla sua veridicità storica. Sull’argomento si è anche esposto, parlando con Oggi, il celebre storico Alessandro Barbero che, parlando dell’amore del generale per Josephine, dice: Fu un po’ fiuto politico e un po’ amore: Joséphine era stata l’amante di Barras che voleva liberarsene. Chi meglio del suo giovane ufficiale? Napoleone fece così un favore a Barras, ma se ne innamorò sul serio: Joséphine aveva sei anni più di lui, era nata nel 1763, ma era ancora bella e senz’altro affascinante. Per qualche anno Napoleone fu molto preso: dal fronte le mandava lettere appassionate e affettuose. Poi cominciò a guardarsi intorno, ebbe altre amanti

Andando avanti Barbero ha criticato le scene del film nelle quali Napoleone si getta in battaglia a sciabola sguainata.

Figuriamoci. Nel decisivo assedio di Tolone, del 1793, quando sconfisse i britannici, è probabile che si fosse un po’ esposto. Ma Napoleone fu sempre e soprattutto un esperto di artiglieria. Può essere che anche durante la campagna d’Italia, nel 1796, abbia corso qualche rischio. Ma non combattendo in prima linea. Non doveva farlo. Né, come accade nel film, ordinava: fuoco! Era circondato da messaggeri a cavallo che portavano gli ordini alle truppe

Lo storico critica poi il rapporto che appare nel film tra Napoleone e i suoi soldati.

Quello fu il suo capolavoro di immagine. Sappiamo che era egoista, cinico, calcolatore. Dei soldati mandati a morire non gliene importava nulla. Diceva che Dio sta dalla parte dei grandi battaglioni e non si faceva scrupolo di usare i 100 mila uomini che la leva francese gli metteva a disposizione ogni anno. Diceva pure che, più che generali bravi, servono generali fortunati. Però sapeva che il morale delle truppe conta ed era bravissimo a tenerlo alto. Per esempio, riconoscendo i soldati di precedenti battaglie e scambiando due parole con loro

Parlando poi di come è stato rappresentato dal punto di vista umano Napoleone, Barbero dice:

No, era colto, aveva interessi letterari. Per quanto nato in Corsica, che era molto arretrata, era stato educato da aristocratico. È probabile che all’inizio, nei salotti parigini, si sia trovato un po’ a disagio. Ma si è adeguato in fretta. Dopodiché, da imperatore, faceva parte del gioco ostentare semplicità: nel vestire e nel mangiare. Accade anche oggi: è un modo per mostrare potere

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa