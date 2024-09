News

Cinema Napoleon, Scott parla della riscrittura dello script Parlando con Total Film, Ridley Scott ha raccontato alcuni retroscena riguardanti la realizzazione di Napoleon Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ridley Scott parla di alcuni retroscena di Napoleon Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Napoleon, ultimo film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni del leggendario condottiero francese Napoleone Bonaparte (qui la nostra recensione), ha ricevuto molte critiche fin dalla sua uscita. Una delle storie più assurde emerse di recente sul progetto riguarda il fatto che Joaquin Phoenix avesse minacciato di abbandonarlo se non fosse stato coinvolto Paul Thomas Anderson per riscriverlo.

In una nuova intervista con Total Film, Scott aggiunge altri dettagli a questa storia. Si scopre che il ritiro di Phoenix dal film è avvenuto solo 10 giorni prima che iniziasse la produzione di Napoleon

Siamo entrati in questa stanza in cui mi trovo adesso [alla Scott Free Productions], e abbiamo fatto una grande riorganizzazione [della sceneggiatura di Napoleon], circa 10 giorni prima delle riprese. È stato un lungo lavoro. Perché all’improvviso è arrivato e ha detto: “Non credo di poterlo fare”. Ho detto: “Cosa?!” Ma lui è fantastico. Lo fa sempre. Penso che lo faccia deliberatamente per spaventarmi a morte, per assicurarsi che io stia attento.

L’anno scorso, Scott ha dichiarato a Empire di aver riscritto l’intera sceneggiatura del film basandosi sugli incessanti appunti di Phoenix.

Con Joaquin, possiamo dover riscrivere il fottuto film perché è a disagio, e questo è successo con Napoleon. Abbiamo smantellato il film per aiutarlo a concentrarsi su chi era Bonaparte. Ho dovuto rispettare questo perché ciò che veniva detto era incredibilmente costruttivo. Ha fatto sì che tutto diventasse più grande e migliore.

