Cinema Ian McKellen parla del suo possibile ritorno come Gandalf Parlando con The Big Issues, Ian McKellen ha aperto al suo ritorno nei panni di Gandalf Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ian McKellen fa sognare i fan Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Qualche mese fa Warner Bros ha annunciato la produzione di Caccia a Gollum, film ambientato nell’Universo de Il Signore degli Anelli che vedrà come protagonista e regista Andy Serkis nel quale ci sarà di nuovo Gandalf. Per questo Ian McKellen, sedendosi a parlare con The Big Issue ha rivelato che i vertici vorrebbero che lui tornasse a vestire i panni dell’amato stregone.

L’entusiasmo per Il Signore degli Anelli non accenna a placarsi – dice Ian McKellen. Non posso dirvi di più. Mi hanno appena detto che ci saranno altri film e che Gandalf sarà coinvolto e sperano che sarò io a interpretarlo. Quando? Non lo so. Qual è la sceneggiatura? Non è ancora stata scritta. Quindi, è meglio che facciano in fretta

Già qualche tempo fa, intervistato da The Times in occasione del suo ultimo ruolo teatrale, Falstaff nell’opera Player Kings, parlando del suo possibile ritorno nei panni di Gandalf, Ian McKellen aveva detto:

Grazie a Falstaff ho già i capelli bianchi e lunghi. E non mi faccio la barba da mesi. Ma per adesso non c’è nessuna sceneggiatura, non ho ricevuto offerte, non ci sono piani. Chissà… se sarò ancora vivo!

In Caccia a Gollum ci sarà anche Aragorn e parlando con GQ, Viggo Mortensen, interprete del Re di Gondor nella Trilogia Originale, ha parlato del suo eventuale coinvolgimento, dicendo:

Mi piace interpretare quel personaggio. Ho imparato molto interpretandolo. Mi è piaciuto molto. Lo farei solo se fossi adatto in termini, sai, d’età che ho adesso. Lo farei solo se fossi adatto al personaggio. Sarebbe sciocco farlo altrimenti

Che ne pensate di queste parole di Ian McKellen?