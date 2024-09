Internet

Condividi l'articolo MrBeast ancora sotto il fuoco di accuse per aver assunto e lavorato con persone colpevoli di abusi sessuali Proseguono le polemiche attorno a MrBeast, a.k.a. Jimmy Donaldson, lo youtuber con il canale avente il maggior numero di iscritti sulla piattaforma: 312 milioni raggiunti questa estate. Donaldson è stato tacciato di aver lavorato con e di aver assunto persone poi accusate di abusi sessuali e altri comportamenti inappropriati relativi. Dapprima Ava Kris Tyson, una collaboratrice licenziata il 24 luglio perché accusata di aver indotto dei minori ad atti sessuali con lei; poi l’assunzione di un tal Locoya Hill, attore di film per adulti, accusato di molestie sessuali, licenziato nel 2021 e poi ri-assunto nel 2023 nella posizione di COO; infine un ulteriore collaboratore, James Warren, anch’egli accusato di abusi nei confronti di dipendenti donne.

Le accuse vengono dal canale YouTube di DogPack404, che asserisce di essere un ex-dipendente di MrBeast. Costui fornisce la testimonianza di una dipendente femminile, che descrive l’ambiente di lavoro come “tossico e sessista”: “Mi hanno detto di evitare di trovarmi da sola in una stanza con certe persone in posizioni di potere. Nel momento in cui ogni donna lascia la stanza loro parlano di come / se la scoperebbero“.

Secondo DogPack404 anche il suo cameraman è stato accusato di molestie sessuali da molte donne. Non è finita perché lo stesso MrBeast è stato accusato di maltrattamenti nei confronti dei dipendenti, di fornire condizioni di lavoro poco dignitose, di truccare i concorsi e imbrogliare i fan.

Le prove sembrano esserci: esistono screenshot di messaggi dei dipendenti, e per quanto riguarda la Tyson intere conversazioni su Discord sono leakate su GitHub. Risultato: ad agosto MrBeast ha avuto ben 153 milioni di views in meno rispetto al mese precedente, e 12 milioni di subscribers in meno. Questo in termini di mancati guadagni si tradurrebbe in perdite ingenti di circa 700mila dollari.

Donaldson in prima persona non è sotto indagine né è stato denunciato con alcuna accusa specifica, anche se come sappiamo in territorio social basta poco per venire “cancellati” qualora la maggioranza di utenti e netizen decidano che qualcuno è “colpevole”. Resta da vedere come la cosa si evolverà, e se anche MrBeast sarà coinvolto personalmente.

Fonte: GAMINGBible

