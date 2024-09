Condividi l'articolo

Perché avere gli autografi degli ex-coniugi Brad Pitt e Angelina Jolie sul libro di barzellette di Francesco Totti? La domanda giusta è: perché no?

Indimenticabile l’impresa di questo utente, che ha deciso di immortalare su TikTok le sue improvvisate ad Angelina Jolie e Brad Pitt, ex-coppia celebre come sappiamo, facendo loro firmare senza alcun motivo logico ma con una buona dose di epicità il libro “Tutte le barzellette su Totti raccolte da me”.

Un modo originale per riunire la celebre coppia all’insegna della romanità assoluta, con tanto di Antonello Venditti (a sua volta “celebre” per ben altri motivi in queste ore) in sottofondo. I due video sono diventati virali e sono il meme del momento. Chissà, il libro troverà spazio per firme di altre celebri ex-coppie?