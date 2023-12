Cinema

Approfondimenti Chiara Francini è l’attrice più cercata su Google in Italia nel 2023, ecco l’elenco [LISTA] Di Andrea Campana -

Diamo quindi un’occhiata alla lista dei dieci attori e attrici (mescolati) più cercati sul famoso motore di ricerca quest’anno. Vediamo un elenco significativo, nel quale a grande maggioranza vincono le donne e per giunta non le attrici alle quali potreste pensare. Ecco la nostra lista.

La lista

Chiara Francini Luisa Ranieri Beatrice Luzzi Elena Sofia Ricci Angelo Duro Jenna Ortega Brendan Fraser Grecia Colmenares Massimiliano Varrese Paola Cortellesi

I nomi più importanti

Nella lista come possiamo vedere spiccano Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix di grande successo Mercoledì, dedicata all’omonimo personaggio della famiglia Addams; Brendan Fraser, uno di soli tre maschi, premio Oscar per The Whale; e Paola Cortellesi, grazie al successo del suo film C’è ancora domani.

Se a buona parte di chi ci segue altri nomi potranno risultare poco noti la spiegazione circa la loro apparizione in questa lista è semplice: Beatrice Luzzi, Grecia Colmares e Massimiliano Varrese sono tra i concorrenti di Grande Fratello 2023, il famoso e longevo reality show. Senza dubbio l’unica ragione per la quale sono stati così cercati.

Altri attori / attrici

Tra gli altri nomi abbiamo il comico “antagonista” Angelo Duro; l’attrice Chiara Francini, apparsa a Sanremo 2023; Luisa Ranieri, star di Nuovo Olimpo, l’ultimo film di Ferzan Özpetek distribuito su Netflix; ed Elena Sofia Ricci, protagonista della serie televisiva di Rai 1 dal titolo Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia.

Ne risulta uno specchio abbastanza significativo degli interessi degli italiani per quanto riguarda attori e attrici quest’anno: vediamo ancora una grande influenza della cultura televisiva nostrana, con una predominanza di nomi vicini al nostro intrattenimento e soltanto due attori internazionali, segno che almeno buona parte del paese è poco interessata, tutto sommato, alle produzioni straniere.

