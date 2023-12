Cinema Dune 2, il terzo clamoroso trailer [VIDEO] Ecco il terzo trailer di Dune 2 nel quale spicca il villain interpretato da Austin Butler Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il 15 marzo 2024 arriverà al cinema Dune 2, secondo capitolo dell’amatissima amatissima saga fantascientifica diretta da Denis Villeneuve. Nelle ultime ore Warner Bros ha pubblicato il terzo trailer nel quale spicca il villain interpretato da Austin Butler. Secondo la sinossi ufficiale di Warner Bros. e Legendary, Dune 2 esplorerà il viaggio di Paul Atreides insieme a Chani e ai Fremen mentre è sul sentiero di guerra per vendicarsi dei cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte a una scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, si sforza di prevenire un terribile futuro che solo lui può prevedere. I protagonisti saranno ovviamente Timothée Chalamet e Zendaya. Con loro ci saranno sia vecchie conoscenze del primo film che nuovi volti, come quello del sopracitato Austin Butler che interpreta Feyd-Rautha, nipote del Barone Harkonnen, interpretato nuovamente da Stellan Skarsgård.

Florence Pugh, Souheila Yacoub, Léa Seydoux e Christopher Walken sono le altre new enrry del cast,che saranno al fianco di grandi ritorni come Javier Bardem Rebecca Ferguson e altre star.

È come una partita a scacchi – aveva detto Villeneuve a Empire . Alcuni nuovi personaggi saranno introdotti nella seconda parte, e una decisione che ho preso molto presto è stata che la prima parte sarebbe stata più incentrata su Paul Atreides e il Bene Gesserit, e la sua esperienza di essere in contatto per la prima volta con un diverso cultura. Nella Seconda, ci sarà molta più roba Harkonnen.

Chalamet ha elogiato in precedenza il ruolo della co-protagonista Zendaya nei panni di Chani, che ora è il personaggio principale del sequel.

È fantastica. Sta portando esattamente ciò che ha portato al primo film, il che è stato incredibile, ma in maggiore quantità – ha detto Chalamet a Variety. E lei è davvero diventata una sorella per me. Sono così grato di poter contare su di lei come una compagna, una sorella e un’amica.

Clamoroso!

Seguiteci su LaScimmiaPensa