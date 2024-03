Cinema

Rubriche

Curiosità

News Gundam x Dune 2: il meraviglioso poster crossover [FOTO] Una colloborazione spaziale tra due titani del genere per celebrare il debutto di Dune 2 in Giappone Di Francesco Mirabella -

Condividi l'articolo Dune 2 (qui la nostra recensione) non è un film che ha più bisogno di presentazioni e chi ha anche la più vaga familiarità con gli anime conosce l’importanza del Franchise “Mobile Suit Gundam”. Per celebrare l’uscita in Giappone del film di Villenevue e il grande successo dell’ultimo film Sunrise “Mobile Suit Gundam SEED Freedom” gli account ufficiali X di Gundam Seed e di Dune hanno dunque annunciato una collaborazione che consentirà a 5 fortunati fan della saga di vincere uno dei due poster ufficiali. Quali poster? Questi.

Questo tipo di approccio è un grande classico del marketing giapponese. Qualche tempo fa abbiamo parlato di Spy x Family, che fatto esattamente la stessa cosa con Mission Impossible: Dead Reckoning part I ed in questo poster vediamo i protagonisti di Gundam SEED Freedom nei panni di Paul Atreides e Chani.

Inutile dire che questo poster ha suscitato l’ilarità tanto dei fan di Gundam SEED quanto dei suoi detrattori; il protagonista di Gundam SEED, Kira Yamato, ha la controversa abilità di sopravvivere a situazioni che normalmente sarebbero più che letali o di riapparire dopo essere stato dato per morto in una storia in cui le azioni (altrui) hanno conseguenze (per gli altri), per cui gli è stato affibiato il nomignolo di Kira “Jesus” Yamato. Vederlo nei panni della figura messianica di Dune 2 non può che riportare a mente questo suo status.

Non che il pubblico giapponese sia in qualche modo infastidito da tutto ciò: Mobile Suit Gundam SEED Freedom è ad oggi il film di maggior successo dell’intero franchise, scalzando Mobile Suit Gundam III: Incontri nello spazio dal posto che deteneva dal 1982.

L’impatto di Gundam in Giappone è paragonabile a quello di Star Wars in Occidente, se Star Wars fosse sotto una solida dose di steroidi; per Dune 2 non avrebbe potuto esserci pubblicità migliore tra i fan del genere.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa