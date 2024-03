Condividi l'articolo

Parla Eiza Gonzalez

Eiza Gonzalez è sicuramente una delle attrici messicane più in voga del momento avendo lavorato negli ultimi anni in importanti blockbuster come Godzilla vs Kong e venendo apprezzata in ogni dove sia per le sue capacità attoriale che per la sua bellezza. Tuttavia, parlando alla rivista InStyle, ha detto che in passato credeva che il suo aspetto si fosse rivelato più un ostacolo che un vantaggio.

Ricordo che mi è stato detto per tanti progetti: “È troppo carina per il ruolo. È troppo sexy per il ruolo”. Allora mi chiedevo: “E allora Margot Robbie ? È la donna più sexy e bella che abbia mai visto in vita mia!”