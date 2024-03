News Il Corvo, Ernie Hudson non ha visto nemmeno il trailer Parlando con Comicbook, Ernie Hudson ha rivelato di non essere riuscito nemmeno a vedere il trailer del reboot de Il Corvo Di Matteo Furina -

Anche Ernie Hudson dice la sua sul reboot de Il Corvo Qualche giorno fa è stato mostrato al mondo il primo trailer del reboot de Il Corvo che vedono Bill Skarsgard interpretare Eric Draven, ruolo che fu del compianto Brandon Lee (qui per vederlo). Sebbene sia un forte argomento di discussione online, questo non è stato visto proprio da tutti. Ernie Hudson infatti, attore che nel film originale interpretava il poliziotto Darryl Albrecht, parlando con Comicbook, ha detto di non essere riuscito a vederlo.

Non l’ho visto. L’attore… che non ricordo come si chiama… lo adoro e lo rispetto. Ma per me Il corvo è Brandon Lee. Il corvo riflette tante storie diverse, speriamo che non abbiano deciso di rifarlo uguale e che propongano qualcosa di diverso, in un’altra direzione. Non l’ho visto, non ho visto gli altri film perché mi fanno pensare a quanto accaduto a Brandon.

Anche il regista della pellicola originale Alex Proyas ha parlato di questo progetto, avendo parole molto dure e dicendo:

Non provo davvero alcuna gioia nel vedere la negatività rivolta al lavoro di altri registi – ha scritto Proyas su Facebook. E sono certo che il cast e la troupe avessero davvero tutte le buone intenzioni, come tutti noi in qualsiasi film. Quindi mi dispiace dire altro su questo argomento, ma penso che la risposta dei fan la dice lunga. [‘Il Corvo’] non è solo un film. Brandon Lee morì mentre lo realizzava ed è stato concluso come testimonianza del suo splendore perduto e della tragica perdita. Il film è la sua eredità. Ed è come dovrebbe rimanere

In ogni casao il regista del reboot Rupert Sanders ha suggerito che il nuovo film onorerà Lee, il cui spirito può essere sentito nel remake.

Ovviamente, è stata una tragedia terribile, ed è sicuramente qualcosa che abbiamo sempre avuto in mente durante la realizzazione del film – ha spiegato Sanders a Vanity Fair. Brandon aveva una voce unica e penso che sarà sempre sinonimo de Il Corvo e spero che sia orgoglioso di ciò che abbiamo fatto e di come abbiamo riproposto la storia. La sua anima è molto viva in questo film. C’è una vera fragilità e bellezza nella sua versione del Corvo, e penso che Bill si senta come se fosse il suo successore.

