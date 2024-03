Sydney Sweeney sta salvando il cinema come Tom Cruise: “Sono pronta a tutto”

Condividi l'articolo

“Voglio fare tutti i miei stunt come Tom Cruise, sono una drogata di adrenalina”: Sydney Sweeney alla conquista del cinema!

Dopo l’uscita del nuovissimo horror di cui è protagonista, Immaculate, la star di Euphoria nonché sex symbol Sydney Sweeney è ormai lanciata alla conquista del cinema. E, acclamata per la versatilità che sta dimostrando in ruoli anche distanti da quelli in cui abbiamo imparato a conoscerla, viene chiamata già la “salvatrice” del cinema. Come Tom Cruise.

Sydney Sweeney nel film-verità Reality

Infatti, come lui, si dice disposta a tutto: “Voglio fare tutti i miei stunt come Tom Cruise, voglio fare tutto quanto, sono così tanto una drogata di adrenalina, farei tutto” dice infatti l’attrice, riferendosi alla fama di scavezzacollo del super-divo. Non vediamo l’ora di vederla mettersi alla prova!