Andrè Braugher, addio all'attore di Brooklyn 99 A soli 61 anni se n'è andato Andrè Braugher, l'amatissimo capitano Holt di Brooklyn 99

Condividi l'articolo Lutto nel mondo della televisione. A soli 61 anni se n’è andato, a causa di una rapida malattia, Andrè Braugher, attore due volte vincitore dell’Emmy e noto soprattutto, al grande pubblico, per essere stato lo spassosisimo capitano Ray Holt nella serie Brooklyn 99. Andre Braugher era l’attore che gli altri nella professione avrebbero sempre aspirato ad essere – ha detto NBC Entertainment, rete produttrice dello show, in una dichiarazione martedì scorso. Oltre alla sua bravura come attore drammatico, anche le sue doti comiche erano in piena mostra nei panni del determinato e appassionato Capitano Holt in ‘Brooklyn Nine-Nine.’ Ci mancherà tantissimo

Oltre al più recente ruolo comico, Andrè Braugher ha interpretato il ruolo del maestro dell’interrogatorio Frank Pembleton nelle prime 6 stagioni di Homicide tra il 1993 e il 1999. Ha vinto il suo primo Emmy nel 1998 come miglior attore protagonista proprio grazie a questo show, dopo una stagione che presentava uno degli episodi più memorabili di sempre, “Subway”. Si trattava di una scena a due in cui Pembleton cerca di scoprire se un uomo (Vincent D’Onofrio) bloccato tra un treno della metropolitana di Baltimora e il binario sia stato spinto sui binari, cercando anche di confortarlo nei momenti prima della morte.

Braugher era stato scelto a febbraio per essere il protagonista maschile dellla serie di Shonda Rhimes per Netflix The Residence, accanto a Uzo Aduba. La produzione del giallo-omicidio della Casa Bianca ha iniziato la produzione prima di essere interrotta a causa del doppio sciopero di Hollywood. Aveva inoltre già completato le riprese di molte scene della serie. Non è chiaro cosa farà ora lo showrunner Paul William Davies, staremo a vedere.

Braugher ha inoltre recentemente interpretato il direttore esecutivo del New York Times Dean Baquet in She Said (2002), che ruotava attorno ai due giornalisti le cui segnalazioni portarono al processo contro Harvey Weinstein e innescarono il movimento #MeToo. Ha anche recitato nella sesta e ultima stagione del dramma legale della Paramount+ The Good Fight nel 2022.

Insomma, un attore poliedrico e meraviglioso che mancherà a tutti.

Riposa in pace, Andrè.

