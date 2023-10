News Quei Bravi Ragazzi: Scorsese racconta la scena più iconica Parlando con GQ, Martin Scorsese ha raccontato di come è stata realizzata la celebre scena del "buffo come" in Quei Bravi Ragazzi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Quei Bravi Ragazzi, autentico capolavoro di Martin Scorsese del 1990, è considerato universalmente come uno dei film più importanti e influenti del cinema moderno. Nel cast figura un meraviglioso Joe Pesci che si portò a casa anche il premio Oscar. Tuttavia il grande attore non era troppo convinto del progetto, così come raccontato dallo stesso regista durante un’intervista con GQ. Volevo che Joe Pesci fosse nel film ma lui era riluttante – ha esordito il regista. Mi ha detto: “Non lo so, un gangster movie…”. E io: “Sì, ma Joe, questo personaggio è davvero interessante; è basato su una persona vera”

Naturalmente, Pesci ha accettato di essere in Quei Bravi Ragazzi, e una delle sue scene più memorabili è quella in un ristorante quando il suo personaggio, Tommy DeVito, finge di essere seccato con l’Henry Hill di Ray Liotta per avergli detto: “Sei buffo“. Tommy sta recitando, ma Henry e gli altri commensali non lo sanno.

Scorsese ha continuato spiegando come ha girato la scena, rivelando che tutto proveniva da un evento vero accaduto a Pesci (ve ne abbiamo parlato qui).

Joe ha detto: “Beh, se lo fai, devo dirti una cosa”. Ha recitato questa scena che gli era accaduta davvero. Sapevo esattamente dove inserirla.

Il cast e la troupe hanno rigirato la scena “più e più volte”, registrando ogni ripresa. Scorsese poi “ha creato la scena partendo dalle improvvisazioni degli attori e ha cercato di assicurarsi che la velocità andasse nel modo giusto“. Era preoccupato che Pesci e Liotta si limitassero a ripetere sempre la stessa cosa.

Scorsese ha utilizzato due telecamere con inquadrature medie e ampie in un giorno in cui non erano previste le riprese. Il regista aveva preferito non utilizzare i primi piani perché voleva poter sempre vedere Tommy e Henry nell’inquadratura “in relazione alle persone che li circondano”.

Mentre l’intensità aumenta, vedi il linguaggio del corpo di tutti coloro che li circondano cambiare. E ho detto: “Beh, è ​​ancora meglio”. L’abbiamo girato in circa un’ora e mezza, anche improvvisando il momento in cui Pesci rompe una bottiglia sulla testa del cameriere

