Serie TV Masters of the Air, immagini del sequel di Band of Brothers Ecco le prime immagini di Masters of the Air, serie sequel di Band of Brothers. Rivelata anche la data d'uscita Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono state mostrate finalmente le prime immagini di Masters Of The Air, la serie sequel di Band Of Brothers, della quale è stata annunciata anche una data di uscita e le prime immagini. I primi due episodi del prossimo dramma bellico debutteranno in tutto il mondo venerdì 26 gennaio del prossimo anno su Apple TV+ , con i successivi sette episodi pubblicati settimanalmente fino al 15 marzo 2024. View this post on Instagram A post shared by Apple TV (@appletv) La serie riunisce Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, che insieme hanno prodotto Band Of Brothers e The Pacific del 2010. Lo show è scritto da John Orloff, mentre i registi collegati includono Cary Joji Fukunaga ( No Time To Die ), il duo Anna Boden e Ryan Fleck ( Half Nelson ), Dee Rees ( Mudbound ) e Tim Van Patten ( Black Mirror ).

Masters Of The Air segue la storia vera dei soldati americani del 100° gruppo di bombardieri mentre conducono bombardamenti sulla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. La serie è basata sul libro omonimo di Donald L. Miller. Come mostrato nelle prime immagini, lo show vede protagonisti Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan , Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa

Parlando dello show, Goetzman ha detto:

Masters Of The Air è un omaggio ai coraggiosi uomini dell’8a Air Force, che, attraverso il loro coraggio e fratellanza, hanno contribuito a sconfiggere la Germania nazista nella seconda guerra mondiale. Tom e Steven hanno sempre desiderato visualizzare cinematograficamente ciò che il nostro autore Don Miller ha definito, questo “evento singolare nella storia della guerra”. Siamo entusiasti che Apple TV+ ci abbia dato l’opportunità di unire gli sforzi di così tante persone di talento, sullo schermo e dietro la telecamera, per raccontare questa importante storia.

Che ne pensate’