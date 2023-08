Cinema

Approfondimenti 5 film (non di 007) per ricordare Sean Connery [LISTA] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Non solo James Bond: nella sua lunga carriera Sean Connery ha interpretato moltissimi ruoli diversi e sempre con uno stile unico e inarrivabile. Ecco i cinque assolutamente da riscoprire 1. Il Nome della Rosa, 1986 Cominciamo con quello che è probabilmente il ruolo più impegnativo mai vestito da Sean Connery: quello del prete/investigatore padre Guglielmo da Baskerville nella storia tratta dal romanzo di Umberto Eco. Una figura tutelare, capace e intuitiva la cui parabola conduce a ben più che la risoluzione di una serie di casi di omicidio in un monastero. 2. Highlander, 1986 Il personaggio di Connery in questo film, Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, ha qualcosa come tremila anni o giù di lì ed è nato nell’antico Egitto. A lui il ruolo di mentore per il più giovane highlander Connor (Christopher Lambert), in una battaglia leggendaria tra i poteri del bene e del male: “Ne resterà uno solo”.

3. Gli Intoccabili, 1987

La storia della squadra alla caccia di Al Capone, diretta da Brian De Palma. Nel gruppo Connery rappresenta un po’ il vecchio saggio, la guida spirituale per il personaggio di Eliot Ness (Kevin Costner) nella sua lotta per la giustizia. Una lotta per giunta nella quale il suo personaggio, Jim Malone, lascia la pelle in una sequenza terribile e memorabile.

4. Indiana Jones e l’Ultima Crociata, 1989

Nel terzo film della saga dell’archeologo dell’avventura il nostro attore di stirpe interpreta il padre del protagonista, Indiana Jones (Harrison Ford). Il suo nome è Henry Jones ed è un professore di letteratura medievale: i due si ritrovano in un incontro-scontro continuo che crea una delle migliori alchimie padre-figlio mai viste sul grande schermo.

5. Caccia a Ottobre Rosso, 1990

Dal famoso romanzo di Tom Clancy: Sean Connery interpreta il capitano di un sottomarino sovietico, l’Ottobre Rosso, intenzionato a defezionare. Un thriller politico ambientato sotto le acque che commenta i tempi in trasformazione e rimane uno dei ruoli più atipici e memorabili per l’attore.

