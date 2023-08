Condividi l'articolo

Sono passati oramai 30 anni da quando, nel 1993, arrivò in sala Jurassic Park, capolavoro firmato Steven Spielberg che avrebbe per sempre cambiato la storia de cinema. Per l’occasione la pellicola, restaurata in 4K tornerà sul grande schermo a partire dal prossimo 1° settembre negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ancora non ci sono notizie per quanto riguarda gli altri Paese, compresa l’Italia. Tuttavia siamo fiduciosi nello sperare che anche da noi tornerà nel prossimo futuro in sala.

Tratto dall’omonimo romanzo di Michael Crichton, Jurassic Park racconta di un parco naturalistico creato su un’isola vicino al Costa Rica dove un magnate della genetica, John Hammond, è riuscito a ricreare esemplari viventi di dinosauro partendo dal DNA delle creature conservato nell’ambra. Prima di aprire il parco al pubblico, Hammond decide di chiamare 3 esperti del settore, Alan Grant, Ian Malcolm e Ellie Sattler affinchè diano il loro benestare per iniziare a commercializzare il parco. Tuttavia qualcosa va storto, i dinosauri si liberano dai loro recinti elettrificati e la situazione rapidamente finisce fuori controllo.