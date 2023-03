News

Cinema Daniel Radcliffe e Erin Darke aspettano il primo figlio In una dichiarazione riportata da People, Daniel Radcliffe e la sua compagna Erin Darke hanno rivelato di aspettare il loro primo figlio Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Belle notizie per Daniel Radcliffe. L’attore noto per essere stato il volto di Harry Potter e la sua compagna Erin Darke hanno infatti rivelato, attraverso una dichiarazione riportata da People, di essere in attesa del loro primo figlio. I due hanno confermato il lieto evento dopo che speculazioni e voci hanno iniziato a turbinare dopo che sono stati avvistati in pubblico con la Darke che ha mostrato un evidente pancione. View this post on Instagram A post shared by DanielR.Germany (@danielradcliffegermany) Daniel Radcliffe ed Erin Darke sono oramai una coppia da oltre un decennio. Si sono conosciuti infatti sul set del film Kill Your Darlings nel 2013 e da lì non si sono più separati. In un’intervista del 2020 con Metro, l’attore aveva parlato della sua relazione e di quanto fosse fantastica dicendo:

Sono cresciuto facendo un sacco di cose in cui pensavo: “Questo è super nerd. Non sarò mai in grado di farlo con una ragazza”. Ma questa è la cosa meravigliosa del momento in cui trovi la relazione in cui dovresti essere. Dici: “Oh, posso fare tutte quelle cose e non ti dispiace. E in realtà pensi anche che sia divertente. È fantastico!”

In un’altra intervista con Newsweek a ottobre aveva parlato della sua possibile futura paternità dicendo che “non vorrebbe la fama per mio figlio”.

Un sogno sarebbe che venissero sul set di un film e dicessero: “Dio, sai, mi piacerebbe essere nel dipartimento artistico. Mi piacerebbe essere qualcosa nella troupe” – aveva detto Daniel Radcliffe. I set cinematografici sono posti meravigliosi. Penso che molte volte possa essere meraviglioso per i bambini. Ma è davvero il lato della fama che dovrebbe essere evitato a tutti i costi

Tanti auguri!

