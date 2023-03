Musica

News Gorillaz: la Deluxe Edition di Cracker Island contiene 5 tracce extra [ASCOLTA]

Condividi l'articolo Se l’ultimo disco dei Gorillaz vi è sembrato troppo corto, ecco cinque canzoni aggiuntive! Non è passata neanche una settimana dall’uscita di Cracker Island, l’ultimo album dei Gorillaz, ma Damon Albarn e soci hanno già provveduto a rilasciare una versione deluxe dell’album con cinque tracce extra. Forse erano già pronte; forse la band avrà ascoltato tanti che, come noi, avevano trovato il disco troppo corto. Le cinque nuove canzoni sembrano compensare l’assenza quasi totale di contenuti rap nella tracklist originale, rifacendosi più alla parte della discografia del gruppo tesa verso questo genere e riaccogliendo infatti, per l’occasione, il vecchio Del The Funky Homosapien; ossia, il rapper che a loro si accompagnava nella famosissima Clint Eastwood.

Abbiamo anche i De La Soul (comparsi in Feel Good Inc.), un tal MC Bin Laden (non fatevi ingannare dal nome, è bravo) e due alternate versions di due canzoni nella tracklist originale di dieci: Silent Running in una versione acustica al piano suonata da 2D (ossia, ovviamente, da Albarn); e un remix di New Gold con Tame Impala e Bootie Brown affidato a Dom Dolla.

A livello di suono i cinque brani inediti si incastrano bene con gli altri dieci, anche se forse soddisferanno più i fan dei Gorillaz di Humanz o della versione appunto più rap/soul della band. In ogni caso, Cracker Island rimane di sicuro il loro miglior album dai tempi di The Now Now e il loro migliore degli anni ’20 finora.

