News Decision to Leave, vedilo Gratis in Anteprima con il Flash Mob ufficiale! Un Flash Mob da veri cinefili e un'anteprima gratuita del nuovo capolavoro di Park Chan-wook: cosa volete di più?

Condividi l'articolo Dopo aver fatto la storia del cinema coreano (e non solo) con capolavori del calibro di Oldboy, il regista Park Chan-wook torna al cinema dal 2 febbraio con il meraviglioso Decision to Leave, thriller di assoluto livello che mischia suspense, indagini, plot twist e romance. Di seguito potete apprezzare il trailer ufficiale di quello che forse è già il film dell’anno: Se amate il cinema orientale, l’opera di Park Chan-wook o, più in generale, se siete cinefili incalliti, Lucky Red ha ideato per il 30 gennaio l’iniziativa che fa per voi: un’anteprima GRATUITA di Decision to Leave e la possibilità di partecipare allo shooting di un video ufficiale per il lancio del film!

L’anteprima gratuita e il flash mob: come partecipare

Per partecipare all’evento non dovrai far altro che registrarti su questo form e presentarti il 30 gennaio alle 16.15 in Viale Umberto Tupini 21. A quell’ora, partirà il Flash Mob ufficiale organizzato da Lucky Red, che prevede la realizzazione di un video ufficiale in stile orientale dove tu sarai fra i protagonisti!

Il video sarà distribuito sui canali ufficiale di Lucky Red per il lancio del film: se volete partecipare affrettatevi, i posti sono limitati! Dopo lo shooting, alle 18.30 potrai partecipare all’anteprima gratuita di Decision to Leave all’Eurcine Multisala di Roma e ricevere fantastici gadget a tema! Cos’altro chiedere?

