News Doja Cat si copre il corpo con 30mila cristalli Swarovski per un evento a Parigi [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo La poverbiale sobrietà di Doja Cat Nel 2023 non sono rimasti molti modi originali per farsi notare, ma Doja Cat ne ha trovato uno: s’è fatta ricoprire di cristalli Swarovski per ben figurare a un evento a Parigi. Questo includendo anche una vernice rossa che le è stata applicata su tutto il corpo, per un risultato abbacinante e probabilmente visibile anche da Marte. View this post on Instagram A post shared by @patmcgrathreal

In questo video, caso mai vi interessasse, potete vedere come l’opera umana (chiamata Doja’s Inferno) è stata realizzata. Da specificare che i cristalli sono stati applicati a mano, in cinque ore di lavoro. L’autrice? La make-up artist britannica Dame Pat McGrath, che descrive il suo stesso lavoro come un “magico, ipnotico capolavoro di brillantezza lucente”. Che ve ne pare?

Fonte: NME

