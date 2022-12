Doja Cat contro chi mette in dubbio il suo essere nera: “Sono cresciuta circondata da energia black”

Condividi l'articolo

Doja Cat difende la sua etnia e l’appartenenza alla cultura black

Doja Cat si è gettata in un’altra polemica, questa volta riguardante dei non meglio specificati commenti probabilmente letti online, su Facebook o su Instagram, secondo i quali [stando a quel che riporta lei] qualcuno sarebbe arrivato a mettere in dubbio la sua appartenenza alla cultura “black” anche a partire dalla sua discendenza, ebrea per parte di madre e sudafricana [zulu] per parte di padre.

“Ho letto l’altro giorno [dove non si sa] che qualcuno ha detto che non sono mai stata circondata da persone di colore, e che non ho un’influenza nera nella mia vita, che per me è così incredibilmente assurdo”, ha detto la cantante. Un po’ il ribaltamento della questione delle accuse rivolte a Lizzo, che la “tacciano” di piacere troppo alla gente bianca.