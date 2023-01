News

Serie TV I Griffin ideati in versione live action con l’I.A. [VIDEO] I Griffin sono stati reinventati in versione livr action grazie all'Intelligenza Artificiale. Il risultato è terribilmente inquietante Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo L’intelligenza artificiale è uno dei mezzi di creazione più in voga del momento. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia artisti di tutto il mondo stanno realizzando i più svariati progetti. Tra questi c’è anche una versione live action de I Griffin. Il celeberrimo cartone animato è stato infatti pensato, dal canale YouTube SON come una sit-com anni ’80 ed è stata realizzata una sigla ad hoc. Tuttavia il risultato più che essere divertente è davvero inquietante. I Griffin sono da sempre celebri per i loro personaggi grotteschi e per la loro esagerazione in ogni aspetto della vita. Cosa che li rende abbastanza difficili da riprodurre in versione live action, ma terribilmente adatti per divenire meme virali. Uno dei più recenti ad aver creato scalpore è stato quello che ha visto protagonista Chloë Grace Moretz . L’attrice di Kick-Ass ha infatti visto una foto che la ritraeva nel 2016 portare messa a paragone con un personaggio del celebre cartone con le gambe lunghissime e il busto ridotto. L’immagine divenne così virale sul web da portarla a sentirsi a disagio.

C’è stato un meme che mi ha davvero colpito, di me che entravo in un hotel con una scatola della pizza in mano – ha detto qualche tempo fa a Hunger Magazine .E questa foto è stata manipolata in un personaggio de I Griffin con le gambe lunghe e il busto corto, ed era uno dei meme più diffusi all’epoca. Mi sentivo davvero vulnerabile e senza protezione. Tutti si prendevano gioco del mio corpo e se dicevo qualcosa mi dicevano: “Oh, stai zitta, è divertente”. E ricordo solo che ero lì seduta e pensavo che il mio corpo veniva usato come uno scherzo e non è qualcosa di me che posso cambiare adesso, è ovunque su Instagram

Questa cosa mi ha reso imbarazzatissima e penso che la dismorfia corporea, con cui tutti abbiamo a che fare in questo mondo, sia estrapolata dai problemi dei social media. È una cosa da mandare fuori di testa. Sono praticamente diventata una reclusa. È stato magnifico perché mi sono allontanata dai fotografi e sono tornata ad essere me stessa e fare esperienze che non si fotografano, ma allo stesso tempo mi ha reso gravemente ansiosa quando lo fanno. Il mio battito cardiaco si impenna e vado in iperventilazione

