Secondo il batterista della band, i SOAD si sarebbero dovuti liberare di Serj Tankian da quasi due decadi

Parole che faranno certamente discutere quelle di John Dolmayan, il batterista storico dei System of a Down del resto già finito invischiato in diverse polemiche per via di prese di posizione controverse assunte negli ultimi anni. Ora, in vista di un possibile ritorno della band in pianta stabile (e della ripresa dell’attività live), Dolmayan dice la sua sull’integrità del gruppo.

“Serj [Tankian] non ha voluto veramente stare nella band per un bel po’ di tempo. Sinceramente, avremmo forse dovuto separarci da lui attorno al 2006. Penso che saremmo dovuti andare avanti e che se Serj non voleva essere nella band a quel tempo avremmo dovuto farlo con qualcun altro”.