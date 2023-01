Classifiche

Videogiochi I 10 imperdibili videogiochi più attesi in uscita nel 2023 Il 2023 si preannuncia un anno ricco di videogiochi di ogni genere. Vi presentiamo oggi quelli che secono noi sono le uscite più attese

Condividi l'articolo Stando alle previsioni, il 2023 sarà un anno pieno di nuovi titoli su cui i fan di tutti i generi potranno finalmente mettere le mani. Si parla di videogames attesi da moltissimo tempo che quest’anno faranno la loro comparsa sulle scene. Qui di seguito vi proponiamo una lista di quelli che secondo noi sono i dieci videogiochi in uscita nel 2023 che non dovreste assolutamente perdervi.

10) Spider-Man 2

Il nuovo capitolo sulle avventure del supereroe Marvel è stato annunciato ormai da tempo e la sua uscita è prevista per il prossimo autunno, eclusivamente per PlayStation 5.

Il titolo di Insomniac è stato preceduto da due successi che sono da poco approdati anche su PC. Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales hanno rappresentato un perfetto reboot della serie, come dimostrato dall’accoglienza di pubblico e critica.

Volteggiare lungo lo skyline di New York è un esperienza liberatoria e la storia, seppur breve e leggera, permette di calarci nei panni di Spider-Man per vivere una delle nostre fantasie.

Il gameplay è assolutamente protagonista di entrambi i giochi ed è pultio e soddisfacente, rendendo ancora più divertente essere Spider-Man.

Insomniac è quindi attesa a dare un sequel degno alle sue creazioni e a fornire al catalogo PlayStation un’altra esclusiva imperdibile per i fan di casa Sony.

9) Dead Space Remake

Dead Space è un classico del genere survival-horror che nel 2008 ha sorpreso tutti con le sue idee innovative. Il protagonista Isaac Clarke si ritrova intrappolato sulla stazione spaziale USG Ishimura, invasa da una misteriosa e macabra razza aliena.

Il capolavoro horror riceverà un remake che lo renderà più accessibile al pubblico moderno e che si propone di restare fedele alla versione originale sviluppata da Visceral Games.

La trama e i personaggi infatti resteranno gli stessi ma saranno numerosi i cambiamenti introdotti da Motive Studio. Al di là di grafiche più moderne e realistiche si parla del ritorno di Gunner Wright come voce di Isaac Clarke. L’attore aveva prestato la voce al protagonista nel secondo e terzo capitolo della serie e tornerà per i remake.

Questo darà al videogioco un’atmosfera differente rispetto a quella dell’originale, dove controllavamo un protagonista silenzioso.

Anche molte armi riceveranno piccole modifiche. Il Plasma Cutter, uno dei simboli della serie, resterà simile alla versione originale ma le altre armi a disposizione di Isaac riceveranno numerosi cambiamenti d’aspetto e ai loro potenziamenti acquisibili nel corso della storia

Dead Space Remake verrà rilasciato su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il 27 gennaio 2023 quindi presto potremo tornare sulla USG Ishimura.

8) Street Fighter 6

Quest’anno segna anche il ritorno di Street Fighter, storica serie picchiaduro targata Capcom che si prepara a regalarci il sesto capitolo della saga.

Dopo l’accoglienza deludente riservata all’ultimo videogioco della saga nel 2016, gli sviluppatori giapponesi cercano di ritornare alle origini e accontentare i fan del grande classico anni ’90.

Street Fighter 6 comprenderà una campagna single-player approfondita e una modalità multiplayer dove potremo cimentarci contro avversari di tutto il mondo.

Le grafiche sono impressionanti e sembra che anche il comparto audio avrà un ruolo fondamentale nel creare l’atmosfera di questo attesissimo videogame.

Il nuovo capitolo della saga Street Figher sbarcherà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il 2 giugno 2023.

7) Resident Evil 4 Remake

Un’ altra saga Capcom che è pronta a fare il suo ritorno nel 2023 è Resident Evil, con l’annunciato remake del quarto capitolo della saga survival horror.

Resident Evil 4 è un classico del genere horror uscito nel 2004 e che occupa un posto speciale nella memoria di molti fan della serie. L’annuncio di un remake è stato accolto con clamore dalla community che finalmente potrà mettere le mani su una versione moderna del capolavoro di Capcom.

Torneremo quindi a vestire i panni di Leon Kennedy mentre si fa largo nel villaggio spagnolo infestato da zombi che già ci avevano terrorizzato vent’anni fa.

Dopo i remake del secondo e terzo capitolo della saga, arriva una rivisitazione anche del quarto episodio di Resident Evil e noi sembra già di sentire l’iconico rumore di motosega che si avvicina pericolosamente.

6) Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor è il sequel dell’acclamato Star Wars Jedi: Fallen Order, sviluppato da Respawn e rilasciato nel 2019. È stato presentato ai The Game Awards dello scorso dicembre con un trailer che promette di espandere la storia di Cal Kestis e di aggiungere nuovi elementi ad un gameplay già molto solido.

Gli adattamenti videoludici della saga di Star Wars hanno interessato tantissimi generi e hanno da sempre avuto fortune alterne ma con Jedi: Fallen Order sembra che EA abbia trovato un equilibrio grazie all’avventura lineare ideata da Respawn.

Gli sviluppatori hanno preso evidente ispirazione dal sistema di combattimento reso noto da Dark Souls, includendo punti di meditazione dove è possibile salvare i nostri progressi e non rischiare poi di perdere l’esperienza guadagnata in caso di sconfitta negli scontri contro i diversi nemici.

Cameron Monaghan tornerà ad interpretare il protagonista e noi potremo unirci a lui e al robot BD-1 in una nuova avventura nel mondo di Star Wars attesa da tutti i fan della saga.

Star Wars Jedi: Survivor verrà rilasciato il 17 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

5) Hogwarts Legacy

La saga di Harry Potter è famosa in tutto il mondo e, nonostante le trasposizioni cinematografiche dei libri della Rowling risalgano ormai ad un decennio fa, il mondo magico creato dall’autrice inglese continua ad affascinare nuove generazione.

Hogwarts Legacy è sicuramente uno dei titoli più attesi del 2023 perchè si pone l’obiettivo di realizzare le fantasie di tutti i fan della saga, ossia quello di poter vivere in prima persona la propria avventura ad Hogwarts.

L’iconica scuola di magia non da solo il titolo al novo videogioco pubblicato da Warner Bros. Interactive ma sarà anche il luogo dove si svolgeranno gran parte delle nostre avventure.

Il titolo infatti ci vedrà nei panni di uno studente appena arrivato ad Hogwarts. Dopo essere stati assegnati alla nostra casa di appartenenza dovremo seguire le lezioni e socializzare con i nostri compagni nei corridoi dell’istituto magico.

Hogwarts Legacy sarà un open-world e ciò significa che avremo la possibilità di esplorare la scuola a nostro piacimento e recarci inoltre in luoghi iconici come la Foresta Proibita o Hogsmeade.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 sulle console di nuova generazione e PC, mentre per la versioni compatibili con PlayStation 4 e Xbox One dovremo aspettare fino ad aprile. Il titolo riceverà anche un adattamento per Nintendo Switch in estate.

4) Baldur’s Gate 3

Il 2023 segna anche il tanto atteso ritorno della saga di Baldur’s Gate. Si tratta di un gioco di ruolo che ha fatto la storia e si posiziona senza dubbio fra i classici del genere.

La saga nasce nel 1998 con il primo capitolo della serie, responsabile dell’esplosione di BioWare, responsabile di alcuni tra i migliori giochi di ruolo pubblicati negli ultimi decenni.

Dopo il sequel uscito due anni dopo però, la serie si è interrotta lasciando i fan della serie orfani di uno degli adattamenti più creativi ispirati a Dungeons & Dragons.

Il punto di forza di Baldur’s Gate 3 sarà senza dubbio le immense possibilità che ci verranno garantite nella costruzione del nostro personaggio e l’abilità di influenzare una trama che si preannuncia cupa e piena di dilemmi morali.

Il nuovo videogioco è sviluppato da Larian Studios, uno dei pesi massimi quando si parla di giochi di ruolo e responsabile della serie Divinity. È disponibile in versione early acces su Steam ma l’uscita del gioco completo è prevista per il mese di agosto 2023.

3) Starfield

Starfield è il nuovo titolo di Bethesda Game Studios che, dopo venticinque anni di alternanza fra Fallout e The Elder Scrolls, si cimenta in un IP completamente nuovo.

Si parla di questo videogioco ormai da tempo, sarà un gioco di ruolo ambientato nello spazio dove, come da tradizione, creeremo un nostro personaggio e ci avventureremo all’interno di un mondo che avrà una storia da seguire ma anche molte attività che potranno tenerci impegnati per molte ore.

Lo stesso Todd Howard ha parlato in maniera più approfondita in occasione della Xbox & Bethesda Showcase la scorsa estate e ha mostrato un trailer che è stato analizzato nel dettaglio dai fan.

Le motivazioni alla base delle accoglienze contrastanti che sta Starfield sono da ricercare anche nel fatto che per molti questa rappresenta l’ultima occasione di redenzione per Bethesda. Gli sviluppatori capitanati da Todd Howard sono infatti passati dall’essere una delle case più amate dell’industria a bersaglio di critiche riguardanti gli ultimi videogiochi rilasciati.

La data di uscita di Starfield era stabilita per l’11 novembre 2022, in occasione dell’undicesimo anniversario di Skyrim, da molti considerato il miglior videogame mai creato da Bethesda.

Tuttavia il lancio è stato spostato al 2023 e solo quest’anno riusciremo a capire se Bethesda avrà colto l’occasione di tornare nelle grazie dei fan e di aggiungere un altro IP importante ai due colossi che già possiede.

2) Final Fantasy XVI

Il nuovo capitolo della saga di Square Enix entra di diritto in questa lista perchè si tratta di una nuova aggiunta ad una serie leggendaria, che ha fatto la storia del mondo videoludico negli ultimi trent’anni.

Gli ultimi videogiochi del famoso JRPG hanno diviso i fan ma con il prossimo titolo Square Enix punta a riportare Final Fantasy alle origini e ai fasti di un tempo.

Il sedicesimo capitolo della serie è stato annunciato già nel 2020 e il suo sviluppo è stato curato dalle stesse persone responsabili della sorprendete rinascita di Final Fantasy XIV, un MMORPG che sembrava destinato al fallimento ma che ora è considerato fra i migliori del genere.

Negli ultimi anni si sono inseguite diverse voci e notizie ma sembra che la trama si svolgerà in un’ambientazione fantasy medievale, inedita per la saga e che il sistema di combattimento seguirà la tendenza di incorporare ancora più elementi dinamici ispirati al genere action.

I trailer rivelati finora mostrano delle grafiche sorprendenti e anticipano una trama avvincente, che potrebbe restituire smalto ad una delle saghe più amate al mondo.

La data di uscita di Final Fantasy XVI è stata rivelata ai The Game Awards ed è prevista per il 22 giugno 2023 in esclusiva su PlayStation 5.

1) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

È indubbio che The Legend of Zelda: Breath of the Wild abbia rivoluzionato il concetto di open-world, dando vita ad un mondo estremamente interattivo che ha rinnovato non solo il genere ma tutta l’industria.

Per questo motivo è naturale che il sequel del capolavoro targato Nintendo sia uno dei videogiochi più attesi dell’anno. L’arrivo di un nuovo capitolo ispirato al successo del 2017 era già in programma da diversi anni ma sembra che il 2023 sarà l’anno in cui finalmente arriverà sulle nostre console.

Potremo infatti tornare ad immergerci nel modo Hyrule e interagire con una mappa estesa che ci permetterà di passare ore e ore ad esplorare il fantastico mondo insieme a Link.

Il gameplay semplice e rivoluzionario di Breath of the Wild tornerà in questo nuovo capitolo e verrà arricchito da nuove abilità che ci permetteranno di approcciare in modo unico le difficoltà che troveremo durante la nostra avventura.

Come da tradizione, Nintendo non ha condiviso molti particolari riguardo alla storia ma i trailer hanno già fatto esaltare tutti i fan della serie.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà il 12 maggio 2023 in esclusiva per Nintendo Switch.

Quale gioco attendente di più?

