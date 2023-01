News

Cinema Glass Onion: è il terzo miglior debutto di sempre su Netflix Glass Onion è divenuto il terzo miglior debutto della storia di Netflix grazie alle milioni di ore di visualizzazione ottenute Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Glass Onion – Knives Out, secondo film della saga di Rian Johnson con protagonista Daniel Craig, è sicuramente il film del momento su Netflix. Arrivato sulla piattaforma 10 giorni fa sta ottenendo numeri di visualizzazione da capogiro, tanto da divenire il terzo miglior debutto della storia del gigante dello streaming. L’investigazione di Benoit Blanc ha ottenuto infatti 127,25 milioni di ore di visualizzazione nella sua prima settimana completa dal rilascio, oltre alle 82,1 milioni di ore di visualizzazione portate a casa nei primi due giorni in cui era sulla piattaforma. Meglio di lui nella storia di Netflix hanno fatto solo Red Notice (364,02 milioni) e Don’t Look Up (359,79 milioni).

Vi ricordiamo che Netflix stila le liste dei suoi prodotti più popolari in base ai primi 28 giorni di visualizzazione. Glass Onion è attualmente al numero 10, ma ha ancora diverso tempo per farsi strada e arrivare molto più in alto.

Nel cast di Glass Onion: A Knives Out Mystery, accanto al già citato protagonista ci sono Kate Hudson, Dave Bautista, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline, Janelle Monáe ed Edward Norton. Con loro anche due piacevolissimi cameo di due persone purtroppo recentemente scomparse. La mitica Angela Lansbury che ha lasciato questo mondo poco tempo fa e anche il paroliere e compositore di Broadway Stephen Sondheim morto il 26 novembre 2021.

Di seguito la sinossi ufficiale del film.

Glass Onion: A Knives Out Mystery vede il detective Benoit Blanc (il candidato ai Golden Globe Daniel Craig) riprendere il suo ruolo da Knives Out e viaggiare nel Mediterraneo per risolvere un nuovo mistero. Se Knives Out parlava di omicidi in famiglia, Glass Onion è un buon motivo per diffidare degli amici più intimi. Quando il miliardario tecnologico Miles Bron (Edward Norton) invita alcuni dei suoi più cari per una fuga sulla sua isola greca privata, diventa presto chiaro che non tutto è perfetto in paradiso. E quando qualcuno muore, beh, chi meglio di Blanc può svelare gli intrighi?

